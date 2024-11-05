Kırıkkale'de belediye başkanı ve şoförünü öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

İHA

Kırıkkale'de dün sabah saat 10.00 sularında, Balışeyh ilçesi TOKİ bölgesinde ilçede yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere makam aracıyla seyir halindeyken Belediye Başkanı Hilmi Şen'e, husumetli olduğu amcasının oğlu Erdem Şen tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Araçta makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya (45) ile birlikte bulunan Başkan Şen, saldırıda yaralandı.

AKRABASI TARAFINDAN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Tabancayla ağır yaralanan Şen ve şoförü Çelikkol, kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer 2 kişinin tedavisi ise Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor. Cinayet zanlısı, belediye binası önünde polis ekiplerince gözaltına alındı.

BAŞKAN VE ŞOFÖRÜ KURTARILAMADI

Emniyetteki işlemlerin ardından zanlı, adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

TUTUKLANDI

Cinayet zanlısı Erdem Şen'in emniyette verdiği ifadesinde, iddiaya göre, 31 Mart yerel seçimlerinde Hilmi Şen ile birlikte çalıştığını ve Şen'in kendisine belediyede iş sözü verdiğini, ancak bu sözün tutulmadığını söylediği öğrenildi.

İfadesinde olay günü telefonunu almak için TOKİ'deki evine gittiğini söyleyen Erdem Şen'in, Hilmi Şen'i gördüğünde konuşmak amacıyla yanına yaklaştığını ve daha sonrasında da olayın yaşandığını söylediği belirtildi.