Kırıkkale'de, bulvarda dönen araca arkadan vurdu

Türkeş Bulvarı'nda iki araç kaza yaptı. Kazaya karışan sürücülerden biri, "Küt diye vurdu. Neye uğradığımı bilemedim" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale'deki Türkeş Bulvarı üzerinde kaza gerçekleşti.

Gece saatlerinde, Selim K. (21) idaresindeki otomobil, bulvar üzerindeki bir kavşaktan dönmeye çalışan Ali U’nun (65) kullandığı araca arkadan çarptı.

"NEYE UĞRADIĞIMI BİLEMEDİM"

65 yaşındaki sürücü, yara almadan kurtulduğu kazayı olay yerinde polislere anlatarak, “Küt diye vurdu. Neye uğradığımı bilemedim” dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Selim K. (21) ile Latife U. (72) yaralandı.

"MAHSUS YAPAR GİBİ YAPTI"

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan Ali U, “Ben tamamen yoldan çıktıydım. Arkadan vurdu. Adam çok süratli geliyordu. Ben yolu geçtim iki şeritte ondaydı. Ona serbestti. Mahsus yapar gibi yaptı” dedi.

Maddi hasarlı araçlar çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.