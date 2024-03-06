Kırıkkale'de emekli öğretmen telefon dolandırıcılarının kurbanı oluyordu: Polis önledi Kırıkkale'de polis, emekli kadın öğretmenin dolandırıcıların hesabına yatırdığı 203 bin liraya bloke koydurarak, paranın transferini engelledi. Dolandırılmaktan son anda kurtulan kadın ekiplere teşekkür etti.

AA

Kendilerini polis, savcı veya hakim olarak tanıtan dolandırıcılık numarasının sonu gelmiyor.

Vatandaşları tuzağına düşüren dolandırıcılar, aradıkları kişileri söyledikleriyle önce inandırıyor sonra da para istiyor.

Üstelik her fırsatta ekipler tarafından, "Savcı ya da polis sizden operasyon için yardım istemez. Kamu görevlileri sizden hesap numarası, para veya altın istemez." uyarılarına rağmen...

'Adınız terör örgütüne üyelik soruşturmasında geçiyor' yalanı bitmek bilmiyor

Son olarak Kırıkkale'de yaşayan emekli öğretmen Yaşar Şalış'ı (67) telefonla arayıp, kendisini cumhuriyet savcısının özel kalem müdürü olarak tanıtan kişi, aile bireylerinin ismi terör örgütüne üyelik soruşturmasında geçtiği için gönderecekleri hesap numarasına para yatırmasını söyledi.

Şüpheliler, bu sırada Şalış'ın kocasını da arayarak adliyeye gitmesini istedi.

Altınlarını bozdurup dolandırıcıların verdiği hesaba gönderdiler

Evdeki ziynet eşyasını alarak çarşıya gelen Şalış, iki kuyumcuda bozdurduğu altınların parasını, şüphelilerin verdiği hesap numarasına gönderdi.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift, polise başvurdu.

Polis bloke koydurdu: 203 bin liralık transfer engellendi

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şalış'ın banka şubesine bloke koydurarak, 203 bin liranın transferini engelledi.

Yaşar Şalış, gazetecilere, şüphelilerin önce eşini, sonra kendisini telefonla aradığını anlattı.

"İşleri güçleri rast gelsin, emniyet güçlerimizin sayesinde para transferine bloke konuldu"

Şüphelilerin, eşinin adliyede ifade verdiğini söylediğini aktaran Şalış, şöyle konuştu:

"Kimlik bilgilerimizin teröristlerin eline geçtiğini, eşim ve çocuklarımın adına kimlik kartı çıkarıldığını söylediler. Evde ne kadar paramız varsa göndermemizi istediler. Ben de 'Eşimin haberi olmadan yapamam' deyince beni eşimle görüştürdüler. Sonra onların tavsiyesi üzerine iki kuyumcuda bozdurduğum altınların parasını gönderdim. İşleri güçleri rast gelsin, emniyet güçlerimizin sayesinde para transferine bloke konuldu. Polislere teşekkür ediyorum."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)