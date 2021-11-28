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Kırıkkale'de eşinin rehin tuttuğu kadın KADES sayesinde kurtuldu

Kırıkkale'de eşinin rehin tuttuğu kadın KADES sayesinde kurtuldu

Psikolojik problemleri olan şahıs eşi ve 2 çocuğunu eve kilitleyerek rehin aldı. Kadının KADES uygulaması üzerinden yaptığı çağrı ile ekipler harekete geçti.