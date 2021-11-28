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    Kırıkkale'de eşinin rehin tuttuğu kadın KADES sayesinde kurtuldu

    Psikolojik problemleri olan şahıs eşi ve 2 çocuğunu eve kilitleyerek rehin aldı. Kadının KADES uygulaması üzerinden yaptığı çağrı ile ekipler harekete geçti.
    • İHA
    • 28.11.2021 - 13:26
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    Kırıkkale'de eşinin rehin tuttuğu kadın KADES sayesinde kurtuldu

    Kırıkkale'nin Etiler Mahallesi'nde psikolojik sorunları olan R.K., eşini ve 2 çocuğunu eve kilitleyerek rehin aldı.

    Çocuklarıyla rehin tutulan kadının, KADES uygulaması üzerinden ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti.

    POLİSLERE DİRENDİ

    Olay bölgesine giden ekipler, kapıyı açmamakta direnen R.K.'yı 1 saat boyunca ikna etmeye çalıştı.

    Kırıkkale de eşinin rehin tuttuğu kadın KADES sayesinde kurtuldu #1

    GÖZALTINA ALINDI

    İkna sonucunda kapıyı açtıran polis ekipleri şahsı emniyete götürerek gözaltına aldı.

    Kırıkkale de eşinin rehin tuttuğu kadın KADES sayesinde kurtuldu #2

    ANNE VE ÇOCUKLAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Rehin alınan kadın ve 2 çocuğu ise ambulansla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

    Evde bulunan köpek ise aileye teslim edilmek üzere kadın polis memuru tarafından korumaya alındı.

    Kırıkkale de eşinin rehin tuttuğu kadın KADES sayesinde kurtuldu #3

    Kırıkkale de eşinin rehin tuttuğu kadın KADES sayesinde kurtuldu #4

    Kırıkkale de eşinin rehin tuttuğu kadın KADES sayesinde kurtuldu #5

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