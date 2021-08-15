Kırıkkale'de polisin Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetiminde riskli grupta çıkan yolcuya, 4 bin 50 TL para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent girişinde otobüslere denetleme yaptı.

Denetlemede yolcuların ve sürücülerin Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldı.

Kırıkkale'de HES'te riskli gruptaki yolcuya 4 bin TL ceza VİDEO

RİSKLİ GRUPTA YER ALDIĞI ÖĞRENİLDİ

Yapılan denetimde Bursa'dan Ordu'nun Fatsa ilçesine gittiği öğrenilen Hacı Hasan Atmanlıoğlu isimli yolcunun HES kodu sorgulamasında riskli grupta yer aldığı belirlendi.

OTOBÜSTE İZOLASYONU SAĞLANDI

HES uygulamasında temaslı olduğu için karantinada olması gerektiği anlaşılan Atmanlıoğlu'na 4 bin 50 TL para cezası uygulandı.

Atmanlıoğlu, otobüsteki izolasyonu sağlandıktan sonra tekrar yolculuğuna devam etti.