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    Kırıkkale'de HES'te riskli gruptaki yolcuya 4 bin TL ceza

    Kırıkkale'de polisin Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetiminde riskli grupta çıkan yolcuya, 4 bin 50 TL para cezası uygulandı.
    • DHA
    • 15.08.2021 - 05:09
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 06:16
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    Kırıkkale'de HES'te riskli gruptaki yolcuya 4 bin TL ceza

    Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent girişinde otobüslere denetleme yaptı.

    Denetlemede yolcuların ve sürücülerin Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldı.

    Kırıkkale'de HES'te riskli gruptaki yolcuya 4 bin TL ceza VİDEO

    RİSKLİ GRUPTA YER ALDIĞI ÖĞRENİLDİ

    Yapılan denetimde Bursa'dan Ordu'nun Fatsa ilçesine gittiği öğrenilen Hacı Hasan Atmanlıoğlu isimli yolcunun HES kodu sorgulamasında riskli grupta yer aldığı belirlendi.

    OTOBÜSTE İZOLASYONU SAĞLANDI

    HES uygulamasında temaslı olduğu için karantinada olması gerektiği anlaşılan Atmanlıoğlu'na 4 bin 50 TL para cezası uygulandı.

    Atmanlıoğlu, otobüsteki izolasyonu sağlandıktan sonra tekrar yolculuğuna devam etti.

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