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Kırıkkale'de ilçe belediye başkanına saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de ilçe belediye başkanına saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı Bir kişi tarafından Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e yapılan silahlı saldırıda, 3 vatandaş yaralanırken olay sonrası başlatılan çalışmalarda şüpheli E.Ş., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.