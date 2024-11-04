Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde meydana gelen olayda, bir kişi Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, bir kişi tarafından silahla vuruldu.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Saldırıda Belediye Başkanı Şen'in yanında bulunan 3 kişi de yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalesinin ardından il merkezindeki hastanelere kaldırılırken, tedavi altına alınan belediye başkanı Şen'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olay sonrası başlatılan çalışmalar kapsamında şüpheli E.Ş., polis ekiplerince yakalandı.
Saldırıya ilişkin açıklama, Kırıkkale Valiliği'nden geldi.
Valilik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ilçe merkezinde şüpheli E.Ş. tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştır. Şüpheli şahıs kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aynı saldırıda 3 vatandaşımız da yaralanmıştır.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış