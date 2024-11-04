Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Hilmi Şen, geçen temmuz ayında partisinden istifa etti.
Bağımsız olarak görevini sürdüren Şen, sabah saatlerinde ilçe merkezinde E.Ş.'nin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.
Saldırıda 3 kişi, daha yaralandı.
BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRI
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile diğer 3 kişi, ambulanslarla ilçedeki hastaneye kaldırıldı.
Şen ve diğer yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'deki hastanelere sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Yaşananların ardından Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'den kötü haber geldi.
Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, silahlı saldırıda ağır yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol'un hayatını kaybettiğini duyurdu.
SALDIRGAN YAKALANDI: AKRABASI ÇIKTI
Olay sonrası başlatılan çalışmalar kapsamında şüpheli E.Ş., polis ekiplerince yakalandı.
Balışeyh Belediye Başkanı Şen'e yönelik saldırıyı düzenleyen şahsın akrabası olan E.Ş. olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheli polis ekiplerince emniyete götürüldü.
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