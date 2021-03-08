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    Kırıkkale'de jandarma ekiplerinden kadınlara karanfil sürprizi

    Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki kadınlara karanfil verdi.
    • İHA
    • 08.03.2021 - 16:56
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 17:07
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    Kırıkkale'de jandarma ekiplerinden kadınlara karanfil sürprizi

    Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının belirlediği 'Tematik Uygulama' Planı' doğrultusunda şehir içi ve şehirler arası seyahat eden araçlarda denetimlerde bulundu.

    EKİPLERDEN 8 MART ÇİÇEĞİ

    Yolcu ve sürücülere kurallarla ilgili hatırlatmalarda bulunan ekipler, asayiş uygulamaları esnasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla araçlardaki kadınlara karanfil hediye etti.

    KADINLARDAN GÜZEL DİLEKLERLE JESTE KARŞILIK

    Özellikle kadın jandarma personellerinin bulunduğu kontrol noktasında beklenmedik şekilde hediye karanfillerini alan kadınlar da güzel dilekleriyle bu jeste karşılık verdi.

    Kırıkkale de jandarma ekiplerinden kadınlara karanfil sürprizi #1

    Kırıkkale de jandarma ekiplerinden kadınlara karanfil sürprizi #2

    Kırıkkale de jandarma ekiplerinden kadınlara karanfil sürprizi #3

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