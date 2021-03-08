Kırıkkale'de jandarma ekiplerinden kadınlara karanfil sürprizi

Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki kadınlara karanfil verdi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının belirlediği 'Tematik Uygulama' Planı' doğrultusunda şehir içi ve şehirler arası seyahat eden araçlarda denetimlerde bulundu.

EKİPLERDEN 8 MART ÇİÇEĞİ

Yolcu ve sürücülere kurallarla ilgili hatırlatmalarda bulunan ekipler, asayiş uygulamaları esnasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla araçlardaki kadınlara karanfil hediye etti.

KADINLARDAN GÜZEL DİLEKLERLE JESTE KARŞILIK

Özellikle kadın jandarma personellerinin bulunduğu kontrol noktasında beklenmedik şekilde hediye karanfillerini alan kadınlar da güzel dilekleriyle bu jeste karşılık verdi.