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Kırıkkale'de kaçakçılıkla mücadele: 4 gözaltı

Kırıkkale'de kaçakçılıkla mücadele: 4 gözaltı

Kırıkkale'de KOM polisi tarafından 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 17 litre kaçak içki, 10 bin adet makaron ve ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.