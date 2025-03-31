Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde, C.C. yönetimindeki otomobil ile Kaya Bedir'in kullandığı araç kavşakta çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle orta refüje savrulan araç hurdaya döndü.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemelerde, 73 yaşındaki sürücü Kaya Bedir’in yaşamını yitirdiği belirlendi.
2'Sİ ÇOCUK, 6 YARALI
Diğer araçtaki sürücü C.C. ile 5 yolcu yaralandı.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazada ölen 73 yaşındaki adamın cenazesi, işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Bayram tatili nedeniyle yoğunluğun yaşandığı kara yolunda, kaza sonrası uzun araç kuyrukları oluştu.
Olay yeri incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar otoparka çekildi ve yol yeniden trafiğe açıldı.
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