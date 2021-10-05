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- Kırıkkale'de koronalı halde gezintiye çıkan baba oğul ceza yedi
Kırıkkale'de koronalı halde gezintiye çıkan baba oğul ceza yedi
- İHA
- 05.10.2021 - 01:10
Türkiye'nin birçok yerinde koronavirüse karşı denetimler son sürat devam ediyor.
Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, koronavirüsü ile mücadele kapsamında çalışmalar sürdürülüyor. Salgının yayılımını engellemek amacıyla karantina ihlali yapan kişilere yönelik sıkı denetimler yapılıyor.
GEZİNTİ YAPTIKLARI SIRA DENETİME TAKILDILAR
Kent merkezindeki Ahılı Kavşağı'nda trafik kontrol noktası oluşturan polis, sürücü ve yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasını yaptı. Gece yarısı babasıyla birlikte ticari taksiyle gezintiye çıkan S.D, (16) GBT sorgusunda riskli grupta yer aldığı tespit edildi.
Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi.
4 BİN 50 LİRA CEZA YEDİLER
Olay yerine gelen ekipler, kovid-19 PCR testi pozitif olan bir arkadaşından dolayı S.D.'nin temaslı duruma düştüğünü belirledi.
Karantina ihlali yapan S.D'nin babasına 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı. S.D. yeniden evinde karantinaya alındı.