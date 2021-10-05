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Kırıkkale'de koronalı halde gezintiye çıkan baba oğul ceza yedi

Kırıkkale'de koronalı halde gezintiye çıkan baba oğul ceza yedi

Kırıkkale'de gece vakti ticari taksi ile gezintiye çıkan baba oğulun korona oldukları tespit edildi. Ekipler tarafından 4 bin 50 lira cezaya uğratılan aile, evinde karantinaya alındı.