Kırıkkale'de koronalı olduğu tespit edilen kadın: İsterseniz 10 bin lira yazın

Kırıkkale'de koronalı olduğu tespit edilen kadın: İsterseniz 10 bin lira yazın

Yahşihan ilçesinde, devriye ekipleri tarafından PCR testi uygulanan kadın, pozitif çıkınca, "Çok güzel, isterseniz 10 bin lira yazın" dedi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kovid-19 PCR testi pozitif çıkan genç kadın, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde gece yarısı devriyesi sırasında cadde de dolaşan bir grup vatandaşın GBT sorgulamasını yaptı.

KONTROLDE TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Ekipler, sorgulamada Tuğçe P'nin (21) izleminin devam ettiğini belirledi. Polis, durumun İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi.

Denetim ekiplerince yapılan HES kodu kontrolünde Tuğçe P'nin kovid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit etti.

"ÇOK GÜZEL İSTERSENİZ 10 BİN LİRA YAZIN"

Karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 50 lira idari para cezası uygulanan Tuğçe P, "Mükemmel, çok güzel. İsterseniz 10 bin lira yazın" diyerek tepki gösterdi.

Ekipler, buradaki işlemlerin arından 21 yaşındaki Tuğçe P'yi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait bir yurda yerleştirildi.

Yanında bulunan 4 arkadaşı da temaslı yazılarak 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı.

Kırıkkale'de koronalı olduğu tespit edilen kadın: İsterseniz 10 bin lira yazın VİDEO