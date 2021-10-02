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- Kırıkkale'de öğrencilerin yoğun olduğu mekanlarda HES kodu sorgulaması yapıldı
Kırıkkale'de öğrencilerin yoğun olduğu mekanlarda HES kodu sorgulaması yapıldı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak gittiği işletmelerde HES kodu denetimi yapıldı.
- DHA
- 02.10.2021 - 07:43
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, İl Salgın Denetim Merkezi ve polis ekipleri, Kırıkkale Üniversitesi öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki işletmeleri tek tek kontrol etti.
İŞLETMELERİ TEDBİRLERE KARŞI UYARDILAR
Kontrollerde müşterilerin HES Kodu sorgulamasını yapan ekipler, işletmecileri hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Ekipler, sokakta maskesiz gezen vatandaşlara da sık sık maskelerini takmaları konusunda uyarıda bulundu.