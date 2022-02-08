Kırıkkale’de Omicron etkisi: vaka sayısı 50’den 400’e çıktı

Son bir ayda günlük koronavirüs vaka sayısının 50’den 400’e kadar yükselmesi sebebi ile vatandaşlara aşı çağrısında bulunuldu.

Kırıkkale’de, koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor.

Ocak ayında vaka sayısı günlük 50 iken Omicron varyantının da etkisiyle şubatın ilk haftasında bu sayı 400’lere kadar yükseldi.

VAKA SAYILARI 50'DEN 400'E YÜKSELDİ

Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Sorumlusu Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Sümeyra Başpınar Şahin, Kırıkkale’de Omicron varyantının etkisini gösterdiğini ifade ederek, durumun ciddiyetini koruduğunu ifade etti.

"OMİCRON HAFİF GEÇİRİLMESİNE RAĞMEN YAŞLI VE HASTALIĞI OLANLARDA CİDDİYETİNİ KORUYOR"

Koronavirüs ile 2 yılı aşkın bir süredir dünya olarak mücadele edildiğini belirten Şahin, "Vuhan, alfa, delta derken son zamanlarda da Omicron varyantı etkisini göstermiş durumda. Omicron varyantı diğer varyantlara göre daha kolay bulaşmakta ve kendisini nezle gibi semptomlarla göstermekte. Diğer varyantlara göre Omicron daha hafif geçirmesine rağmen yaşlı ve hastalığı olanlarda ciddiyetini korumaya devam etmektedir." dedi.

"ANTİKORLARIN ARTMASI İÇİN HATIRLATMA DOZU GEREKLİ"

Omicron varyantının da etkisiyle pozitif vaka sayısının toplamda 60 bin kadar yükseldiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"İlimizde Ocak ayı başında günlük vaka sayımız 50 civarındayken Omicron varyantının etkisiyle günlük 400 vakaya ulaşmış durumdayız. Toplam vaka sayımızda il genelinde 60 bine ulaşmış durumda ilimizde en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusa oranı yüzde 80 düzeyinde. Biliyoruz ki koronavirüs aşıları hastalığı ağır geçirme riskini hastaneye yatış ve ölüm oranını azaltmakta. Antikor seviyelerinin artması için mutlaka hatırlatma dozlarının yapılması gerekmektedir. Vatandaşların en az 3 doz koronavirüs aşılarının yaptırması gerekir. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını korumak için aşılarımızı yaptıralım."