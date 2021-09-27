Yenişehir Mahallesi'nde diplomasını almaya gelmek için tek günlüğüne apart kiralayan genç emniyetin GBT sisteminde pozitif gözüktü. Ekipleri gören genç, "Belirtim yok, tekrar test istiyorum" dedi.

Kırıkkale'nin Yenişehir Mahallesi'nde koronavirüslü genç ile polis arasındaki diyalog ilginç görüntüler oluşturdu.

Mardin'den Kırıkkale'ye üniversite diploması almak için gelen Cemil S, (21) konaklamak için bir apart eve geldi. Gündelik olarak kiralanan apart eve kaydını yaptıran Cemil S'nin "izlenimi devam ediyor" uyarısı, otomatik olarak emniyetin GBT (Genel Bilgi Toplama) sistemine düştü.

PCR'I POZİTİF ÇIKTI

Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi. Filyasyon ekipleri, Yenişehir Mahallesi'ndeki apart eve gelerek, Cemil S'nin "HES kodu" kontrolünü yaptı. kovid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi.

"SIFIR BELİRTİM VAR" DİYEREK TEKRAR TEST İSTEDİ

Uçakla memleketine geri dönmek için zorunlu olarak PCR testi yaptırdığını ifade eden Cemil S, sonucun pozitif çıktığını söyledi. "Sıfır belirtim var" diyerek, testlerin karışmış olabileceğini iddia etti ve yeniden test vermek istedi.

KARANTİNAYA ALINDI

Filyasyon ekipleri ise 21 yaşındaki Cemil S'yi ekip aracıyla götürerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir yurtta karantinaya aldı.

Kırıkkale'de pozitif halde diplomasını almaya gelen genç karantinaya alındı VİDEO