Kırıkkale'de pozitifli genç çöp atmaya çıkınca 4 bin 50 lira ceza yedi

Kırıkkale'de pozitifli genç çöp atmaya çıkınca 4 bin 50 lira ceza yedi

Yeni Mahalle'de denetimde olan polis ekipleri, bir genci dışarda görünce kontrol yaptı. Kontrollerinin ardından PCR testi pozitif çıkan gence ve ailesine kişi başı 4 bin 40 lira ceza verildi.

Kırıkkale'de çöp atmaya çıkan genç cezadan kaçamadı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, koronavirüsü ile mücadele kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.

GÜNLÜK 100'ÜN ÜZERİNDE VAKA VAR

Salgının yayılımını engellemek amacıyla karantina ihlali yapan kişilere yönelik sıkı denetimler yapılıyor. Günlük 100'ün üzerinde pozitif vaka artışının görüldüğü kentte, 24 saat esasına göre HES kodu kontrolleri gerçekleştiriliyor.Yeni Mahalle 169. Sokakta devriye gezen polis ekipleri, gece yarısı çöp atmak için dışarı çıkan Dursun Can Özcan'ın GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolünü yaptı.

PCR TESTİ POZİTİF ÇIKINCA 4 BİN 50 LİRA CEZA YEDİ

Özcan'ın GBT kontrolünde kovid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, karantina ihlali yapan Dursun Can Özcan'a 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı. Özcan, çöp atmak için dışarı çıktığını söylese de cezadan kurtulamadı.

Buradaki işlemlerin arından evinde karantinaya alındı.Atatürk Bulvarı üzerinde de bekçiler tarafından yapılan GBT kontrollerinde N.T.'nin koronavirüs temaslısı olduğu belirlendi.

Filyasyon ekipleri tarafından da yapılan işlemin ardından 17 yaşındaki N.T. ekip aracıyla evine bırakıldı.

Ailesine de 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de pozitifli genç çöp atmaya çıkınca 4 bin 50 lira ceza yedi VİDEO