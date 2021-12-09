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    Kırıkkale'de savunma sanayii tesisleri için kamulaştırma kararı alındı

    Bazı projeler kapsamında inşa edilecek tesisler nedeniyle acele kamulaştırma yapılacak.
    • AA
    • 09.12.2021 - 08:29
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 09:16
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    Kırıkkale'de savunma sanayii tesisleri için kamulaştırma kararı alındı

    Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, savunma sanayii konusunda adım atıldı.

    Savunma sanayii projeleri kapsamında inşa edilecek tesisler için Kırıkkale'de acele kamulaştırma yapılacak.

    ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI

    Kırıkkale'nin merkez ve Balışeyh ilçelerindeki bazı taşınmazların Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

    ÜRETİM, ENTEGRASYON, TEST TESİSLERİ...

    Buna göre, Kırıkkale'nin merkez ve Balışeyh ilçelerinde belirlenen taşınmazlar, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen bazı projeler kapsamında inşa edilecek üretim, entegrasyon, test tesislerinin yapımı amacıyla Başkanlık tarafından acele kamulaştırılacak.

    Kırıkkale de savunma sanayii tesisleri için kamulaştırma kararı alındı #1

    Kırıkkale de savunma sanayii tesisleri için kamulaştırma kararı alındı #2

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