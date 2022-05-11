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    Kırıkkale'de sokak köpekleri otomobile zarar verdi

    Yıllardır ilgilendiği sokak köpeklerinin 1,5 haftadır yanlarına gidemeyen bir adam, köpeklerin otoparktaki aracını parçaladığını görünce şaşkınlık yaşadı.
    • 11.05.2022 - 11:18
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 12:15
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    Kırıkkale'de sokak köpekleri otomobile zarar verdi

    Kırıkkale'de yaşayan ve yıllardır mahallesindeki sokak köpeklerine bakan Kadir Hacıbaloğlu (60), 1,5 haftalık şehir dışı programı dönüşünde ilginç bir olayla karşılaştı.

    Hacıbaloğlu'nun otoparka bıraktığı aracı hasarlı bulundu.

    Kamera kayıtlarını izledi, sorumlu köpekler çıktı

    Bunun üzerine sitenin güvenlik kameralarına inceleyen Hacıbaloğlu, beslediği sokak köpeklerinin plaka ve tamponları parçaladığını gördü.

    Olayla ilgili konuşan Hacıbaloğlu, "Sabah arabama baktığımda arabanın plakasının yere düştüğünü parçalandığını, tamponun kırık olduğunu ve arka tamponun da parçalanmış olduğunu gördüm." dedi.

    Kırıkkale'de beslediği sokak köpekleri aracına zarar verdi ViDEO

    Kırıkkale de sokak köpekleri otomobile zarar verdi #1

    "Bir süredir yanlarında olamadım, bana ders verdiler"

    İHA'nın haberine göre maaşının 3’de 1’ini sokak hayvanlarına harcadığını belirten Hacıbaloğlu, "Site yönetiminden kamera kayıtlarını istedim. Bir de ne göreyim, şaşırdım. Sokaklarda baktığım köpekler benim arabama zarar vermiş. 1,5 haftadır da şehir dışında olduğum için köpeklere bakamıyordum. Onlar bana ders vermek için özellikle benim arabayı bularak altına girip kabloları parçalıyor.

    Kırıkkale de sokak köpekleri otomobile zarar verdi #2

    "Özür diliyorum"

    Diğeri de tekerleri tamponları kırmış. Ondan sonra da arkasına bakarak gittiler. Onları bulmaya gittim tekrar besledim gönüllerini aldım. Onlardan çok özür diliyorum. Çocukluğumdan beri hobi olarak besliyorum. Maaşımın 3’de 1’ini de bunlara yatıyorum." diye konuştu.

    Kırıkkale de sokak köpekleri otomobile zarar verdi #3

    Kırıkkale de sokak köpekleri otomobile zarar verdi #4


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