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- Kırıkkale'de telefoncu dükkanından 22 adet telefon çaldılar
Kırıkkale'de telefoncu dükkanından 22 adet telefon çaldılar
Lüleburgaz ilçesinde, bir telefoncu dükkanına girerek 22 adet telefon ve 1 adet de bilgisayar çalan hırsızlardan biri yakalandı.
- İHA
- 22.10.2021 - 04:03
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının ardından jandarma harekete geçti.
Gece saat 03.10 sıralarında Yeni Mahalle’de faaliyet gösteren bir telefoncu dükkanına giren hırsızlık şüphelileri, 22 adet cep telefonu ile 1 adet de dizüstü bilgisayarı çaldı.
Yaklaşık 62 bin TL değerindeki elektronik eşyayı çalan hırsızların peşine düşen Büyükkarıştıran Jandarma Komutanlığı ekipleri ise, olayda kullanılan aracın da çalıntı olduğunu tespit etti.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI
Yapılan sıkı araştırma ve incelemeler neticesinde kimlikleri tespit edilen şüphelilerden D.Y. (20) kıskıvrak yakalandı.
Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma ise sürüyor.