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Kırıkkale'de telefoncu dükkanından 22 adet telefon çaldılar

Kırıkkale'de telefoncu dükkanından 22 adet telefon çaldılar

Lüleburgaz ilçesinde, bir telefoncu dükkanına girerek 22 adet telefon ve 1 adet de bilgisayar çalan hırsızlardan biri yakalandı.