Tofaş rekor fiyata alıcı buldu: 250 bin lira

En eski ve en çok tercih edilen arabalardan birisi olan 1991 model Tofaş 250 bin liraya satıldı.

Türkiye'nin uzun yıllardan beri en çok tercih edilen arabalarından birisi olan Tofaş'ın Doğan L model otomobil, rekor fiyata satıldı.

250 bin liraya satılan 1991 model, 7 bin kilometredeki otomobil 24 senedir trafiğe çıkartılmıyor. Fabrikadan çıktığı gibi orijinal bir şekilde duran otomobil, lastiklerinin yere değmemesi için de sehpa üzerinde tutuldu.

250 bin liraya satıldı

Otomobili rekor fiyata satın alan galerici Sedat Oymak, 250 bin liradan satın aldığı otomobilini koleksiyonunda sergileyeceğini söyledi.

"Aracın sıfır olması bizi cezbetti"

Sedat Oymak yaptığı açıklamada, "Aynı araçların Murat 131 Murat 124 serisi var bizde. Onların yanına da bunları almaya karar verdik. Koleksiyonumuza bir araç daha kattık. Bu arabanın da sıfır olması bizi çok cezbetti. Fiyat olarak bu arabayı 250 bin liraya aldık. Araba fiyatlarının bayağı bir yükselmesinden dolayı gönül istiyor ki daha ucuz almak ama emsali ve benzeri olmadığı için Türkiye’deki tek sıfır araç olduğu için o parayı verdik." dedi.

"Dostane ticaret oldu"

Aracın eski sahibi Fatih Yunus Güzel ise, "Dostumuzu kıramadık. O da bizim gibi arabanın değerini bilen bir insan. Otururken bir anda ‘ben arabanı alacağım’ dedi. Biz de kıramadık, güle güle hayrını görsün. 250 bin liraya verdik aracı, dostane bir ticaret oldu. Kendi araba koleksiyonuna bunu da kattı. Allah yerine yakıştırsın." diye konuştu.

"Fabrikadan çıktığı gibi"

İHA'ya konuşan Güzel, "Hata, boya, ezik, çizik yok. Fabrikadan çıktığı gibi bir araç, yaklaşık bir buçuk yıldan beri de bendeydi. İçeride sehpanın üzerinde yatıyordu sıfır araç neyse o. Bir yerinde hata, kusur, deformasyon yok. Aracına A’dan Z’ye kefilim." şeklinde konuştu.