Kırıkkale'de yangın, Selim Özer Mahallesi 2343. Sokak'ta yaşandı.
Adnan Ceyhan'a ait tek katlı müstakil evde elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın, hızla yayılarak yanındaki diğer müstakil ev ve odunluğa da sıçradı.
YOĞUN ÇABA HARCADILAR
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.
Yangında dumandan etkilenen 74 yaşındaki Rabia Ceyhan sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edilirken, itfaiye ekipleri yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarını sürdürdü.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Yangın nedeniyle polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Soğutma çalışmaları iş makinaları yardımıyla yapıldı.
EKİP RUHU
Öte yandan ekiplerin yangına müdahalesi sırasında objektiflere yansıyan görüntüler, itfaiye erlerinin dayanışmasını ve ekip ruhunu gözler önüne serdi.
Görüntülerde yoğun sıcak altında çalışan bir itfaiye erine mesai arkadaşının su içirdiği görüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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