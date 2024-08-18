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Kırıkkale'de yangına karşı ekip ruhu: İtfaiyecilerin dayanışması objektiflere yansıdı

Kırıkkale'de yangına karşı ekip ruhu: İtfaiyecilerin dayanışması objektiflere yansıdı Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında iki müstakil ev ve bir odunluk küle döndü. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinin zorlu şartlarda sergilediği dayanışma ise objektiflere yansıdı.