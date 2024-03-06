Ekipler yasa dışı bahis oynayanlara geçit vermiyor.
Düzenlenen operasyonlarla bahis oynayan şahıslar tek tek yakalanıyor.
Son olarak ekipler, Kırıkkale'de suçluları yakalamak için düğmeye bastı.
Çalışma başlatıldı
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi" hakkındaki kanuna muhalefet ve kara para aklama suçlarına yönelik çalışma yürüttü.
6 kişi gözaltına alındı
Ekipler, Kırıkkale ve Ankara'da belirlenen 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda İ.K, B.Ç, O.Ü, A.Ç, E.Ö. ve İ.E.K'yi gözaltına aldı.
Ele geçirilenler
Banka hesaplarında yaklaşık 150 milyon liralık işlem hacmi tespit edilen zanlıların adreslerinde ruhsatsız 4 tabanca, 63 fişek, 12 sentetik hap ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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