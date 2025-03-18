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İHA

Türkiye'nin dört bir yanında dev yatırımlar hayata geçiyor...

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde vatandaşlar, hızlı tren istasyonu müjdesiyle büyük bir coşku yaşadı.

DAVUL ZURNAYLA KUTLADILAR

Delice-Çorum Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi çerçevesinde ilçeye istasyon yapılacağının kesinleşmesi, vatandaşlar tarafından davul zurna eşliğinde kutlandı.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni ile entegre edilecek olan proje, Delice'yi de kapsayacak.

ULAŞIM SÜRESİNİ DÜŞÜRECEK

Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilecek hat, Ankara-Kırıkkale-Çorum arasındaki seyahat süresini yaklaşık üç buçuk saatten bir buçuk saatin altına düşürecek.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Delice Belediye Başkanı Yılmaz Uyan yaptığı açıklamada, vatandaşların coşkulu ve heyecanlı olduklarını belirterek şunları söyledi:

Bugün Delice'miz için tarihi bir gün. İlçemiz çok coşkulu, çok heyecanlı. Hızlı tren projesi kapsamında ilçemize istasyon yapılması kesinleşti. Bu sayede halkımız ulaşımda hiçbir sıkıntı yaşamayacak. Çorum, Kırıkkale, Ankara ve İstanbul'a kadar hızlı trenin tüm avantajlarından yararlanacaklar. Bu projenin gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na ve Milletvekilimiz Sayın Mustafa Kaplan'a teşekkür ediyoruz.

"HAYAL BİLE EDEMEZDİK"

İlçe halkı da projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Hülya Çaylak isimli vatandaş, "Delice hanımları olarak çok sevinçliyiz, hayal bile edemezdik" dedi.

Ebru Demiray ise, "Gezip görmek istediğimiz yerlere artık kolaylıkla gidebiliriz. Çocuklarımızı görmek istedikleri yerlere götürebiliriz. Delice'miz için çok iyi oldu" ifadelerini kullandı.

"ÇOK SEVİNDİK"

Ulaşımda büyük kolaylık sağlayacağını belirten üniversite öğrencisi Göksu Bozkurt, "Evi uzakta olan öğrenciler için gayet güzel bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediye personeli Çağrı Çaylak da, "8 yıldır Konya'dan evliyim. Durağın yapılacağından en çok sevinenlerden biri de benim. Ankara'ya kadar gidip oradan Konya hızlı trenine biniyorduk. Şimdi ise Delice'den hızlı trene binip Konya'da ineceğiz, Allah izin verirse" şeklinde konuştu.