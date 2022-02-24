Kırım ve Belarus nerede, önemi nedir? Kırım ve Belarus harita konumu

Kırım ve Belarus nerede, önemi nedir? Kırım ve Belarus harita konumu

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rusya'nın Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya saldırı başlattığını duyurdu. Peki Kırım ve Belarus nerede, önemi nedir? İşte Kırım ve Belarus harita konumu...

Rusya ve Ukrayna savaşı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayıyla 24 Şubat 2022 Perşembe sabahı itibarıyla resmi olarak başladı.

Sivillerin öldüğüne ilişkin çılan haberlerin ardından savaşa dair sıcak bir gelişme daha yaşandı. Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi; Ukrayna'nın, Rusya ve Belarus sınırı tarafından Rusya'nın saldırısına uğradığını bildirdi.

Art arda yapılan açıklamaların ardından Kırım ve Belarus'un coğrafi ve stratejik konumu araştırma konusu oldu.

İki ülke arasındaki krizin dönüm noktası 2014 yılının Mart ayından Kırım'ın ilhak edilmesiydi. 2014'ten bu yana Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalarda yaklaşık 15 bin kişi öldü.

Peki Kırım ve Belarus nerede, haritadaki yeri neresi, stratejik önemi nedir? İşte Kırım ve Belarus'un haritadaki konumu, tarihi ve Rusya Ukrayna savaşı için önemi…

KIRIM NEREDE?

Kırım, Karadeniz'in kuzeyinde Azak Denizi'nin güneyinde bir yarımadadır. Kerç yarımadası ile doğuya doğru uzanır. Kuzeye doğru çorak bozkırlar hafif engebeler ile 1000-1500 metreye doğru yükselir.

Dikenli fundalıkları, koyun, keçi üretimiyle Akdeniz'i andırır. Güney yamaçları sert eğimlerle, kayalık körfezlere iner. Kuzey rüzgarlarına kapalı olan bu alanda Akdeniz iklimi egemendir.

Ortalama sıcaklık Yalta'da 13C°'dir ve yılın 70 günü yağmurludur; fakat kışları oldukça serttir. Yağışlar kış ve sonbahar mevsiminde olur. Eskiden Ukrayna topraklarına Perekop yarımadası ile bağlanmakta olup yapılan kanalla Ukrayna ile fiziki bir bağlantısı kalmamıştır.

Günümüzde Rusya ile birlikte Abhazya, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, Ermenistan, Gana, Güney Osetya, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Uganda, Belarus ve Afganistan tarafından Rusya'nın bir parçası kabul edilmekteyken, kalan ülkeler Ukrayna'nın parçası olarak kabul etmektedir. Kırım, günümüzde Rusya'nın hakimiyetindedir.

BELARUS NEREDE?

Belarus ya da diğer adıyla Beyaz Rusya, Doğu Avrupa'da bulunan bir devlettir. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden eski bir Sovyetler Birliği ülkesidir. Bir Slav devleti olan Belarus'un başkenti Minsk'tir.

Komşuları; batıda Polonya, kuzeybatıda Litvanya, kuzeyde Letonya, doğuda Rusya ve güneyde Ukrayna'dır. Belarus, diğer BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerinin yanında, Rusya hükûmetine en yakın müttefiki konumundadır. Rusya ile Birlik Devleti adında devletler üstü bir oluşum kurmuştur.