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- Kırım'da boşanmak isteyen eşinin kızını istismar edip öldürdü
Kırım'da boşanmak isteyen eşinin kızını istismar edip öldürdü
Kırım'a bağlı Kropotkine köyünde yaşayan Aleksandr Pilipenko, kendisinden boşanmak isteyen eşinin 5 yaşındaki kızı Daria Pilipenko'yu istismar ettikten sonra küvette boğarak öldürdü.
- DHA
- 22.04.2021 - 14:25
- Güncelleme : 22.04.2021 - 14:30
Kırım'da tüm dünyayı dehşete düşüren bir olay yaşandı.
Kırıma bağlı Kropotkine köyünde yaşayan 44 yaşındaki Aleksandr Pilipenko, kendisinden boşanmak isteyen 23 yaşındaki eşi Yekaterina Pilipenko'nun kızını banyo yapmadan önce istismar edip küvette boğduktan sonra kızı köyün dışında bir yere gömdü.
5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU İSTİSMAR EDİP ÖLDÜRDÜ
Katil zanlısı daha sonra polise kızın kaybolduğu ihbarında bulundu. İki saat sonra ise polise kızı öldürdüğünü itiraf etti.
Dedektifler, 23 yaşındaki Yekaterina'nın şiddetli geçimsizlik ve aile içi şiddet nedeniyle kocasından boşanmak istediğini söyledi.
ANNE AKIL SAĞLIĞINI YİTİRDİ
Yaşanan cinayet sonrası annenin, hastanede psikolojik tedavi altına alındığı öğrenildi.
Pazartesi günü görülen davada ise Pilipenko'ya müebbet hapis cezası verildi.