Euro
9.948
0.83%
Dolar
8.2548
0.93%
Altın
475.16
0.69%
Borsa
1.345
1.07%
Bitcoin
449.153
0.37%
EXEN Coin
20.99
-19.67%
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Kırım'da boşanmak isteyen eşinin kızını istismar edip öldürdü

    Kırım'a bağlı Kropotkine köyünde yaşayan Aleksandr Pilipenko, kendisinden boşanmak isteyen eşinin 5 yaşındaki kızı Daria Pilipenko'yu istismar ettikten sonra küvette boğarak öldürdü.
    • DHA
    • 22.04.2021 - 14:25
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 14:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırım'da boşanmak isteyen eşinin kızını istismar edip öldürdü

    Kırım'da tüm dünyayı dehşete düşüren bir olay yaşandı.

    Kırıma bağlı Kropotkine köyünde yaşayan 44 yaşındaki Aleksandr Pilipenko, kendisinden boşanmak isteyen 23 yaşındaki eşi Yekaterina Pilipenko'nun kızını banyo yapmadan önce istismar edip küvette boğduktan sonra kızı köyün dışında bir yere gömdü.

    5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU İSTİSMAR EDİP ÖLDÜRDÜ

    Katil zanlısı daha sonra polise kızın kaybolduğu ihbarında bulundu. İki saat sonra ise polise kızı öldürdüğünü itiraf etti.

    Dedektifler, 23 yaşındaki Yekaterina'nın şiddetli geçimsizlik ve aile içi şiddet nedeniyle kocasından boşanmak istediğini söyledi.

    Kırım da boşanmak isteyen eşinin kızını istismar edip öldürdü #1

    ANNE AKIL SAĞLIĞINI YİTİRDİ

    Yaşanan cinayet sonrası annenin, hastanede psikolojik tedavi altına alındığı öğrenildi.

    Pazartesi günü görülen davada ise Pilipenko'ya müebbet hapis cezası verildi.

    Kırım da boşanmak isteyen eşinin kızını istismar edip öldürdü #2

    Kırım da boşanmak isteyen eşinin kızını istismar edip öldürdü #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir