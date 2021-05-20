Euro
10.2693
0.56%
Dolar
8.4084
0.64%
Altın
504.18
0.39%
Borsa
1.46
0.37%
Bitcoin
344.366
-8.34%
EXEN Coin
41.92
3.91%
25ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 25 C

    Kırklareli'de 19 Mayıs Marşı'nı duydu, yalın ayak sokağa koştu

    19 Mayıs Marşı'nı duyunca yalın ayak sokağa koşan 90 yaşındaki Emirzade Nine'nin o anları, sosyal medyada gündem oldu.
    • AA
    • 20.05.2021 - 17:21
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 17:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırklareli'de 19 Mayıs Marşı'nı duydu, yalın ayak sokağa koştu

    Lüleburgaz Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında dün konvoy oluşturuldu.

    Belediye Başkanı Murat Gerenli de kamyon kasasında sokak sokak gezerek müzik eşleğinde vatandaşların bayramını kutladı.

    90 YAŞINDAKİ NİNE YALIN AYAK SOKAĞA ÇIKTI

    Sanatçı Kıraç'ın seslendirdiği 19 Mayıs Marşı'nı duyan 90 yaşındaki Emirzade Tekin, konvoyu selamlamak amacıyla ayakkabılarını giymeden, oğlunun da yardımıyla sokağa koştu.

    Tekin'in bu anları belediyenin kamerasına yansıdı. Zabıta ekiplerince verilen Türk bayrağı ile bir süre konvoyu selamlayan Tekin'in görüntüleri, sosyal medyada ilgi çekti.

    Kırklareli'de 19 Mayıs Marşı'nı duydu, yalın ayak sokağa koştu VİDEO

    Kırklareli de 19 Mayıs Marşı nı duydu, yalın ayak sokağa koştu #1

    Kırklareli de 19 Mayıs Marşı nı duydu, yalın ayak sokağa koştu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir