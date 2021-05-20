19 Mayıs Marşı'nı duyunca yalın ayak sokağa koşan 90 yaşındaki Emirzade Nine'nin o anları, sosyal medyada gündem oldu.

Lüleburgaz Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında dün konvoy oluşturuldu.

Belediye Başkanı Murat Gerenli de kamyon kasasında sokak sokak gezerek müzik eşleğinde vatandaşların bayramını kutladı.

90 YAŞINDAKİ NİNE YALIN AYAK SOKAĞA ÇIKTI

Sanatçı Kıraç'ın seslendirdiği 19 Mayıs Marşı'nı duyan 90 yaşındaki Emirzade Tekin, konvoyu selamlamak amacıyla ayakkabılarını giymeden, oğlunun da yardımıyla sokağa koştu.

Tekin'in bu anları belediyenin kamerasına yansıdı. Zabıta ekiplerince verilen Türk bayrağı ile bir süre konvoyu selamlayan Tekin'in görüntüleri, sosyal medyada ilgi çekti.

Kırklareli'de 19 Mayıs Marşı'nı duydu, yalın ayak sokağa koştu VİDEO