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- Kırklareli'de 3 ton 747 litre sahte içki ele geçirildi
Kırklareli'de 3 ton 747 litre sahte içki ele geçirildi
Kırklareli'de düzenlenen operasyonda 3 ton 747 litre sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
- 02.11.2020 - 14:48
Kırklareli'de İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Koyunbaba ile Kızılcıkdere köylerinde sahte içki üretilip, piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
5 KİŞİ GÖZALTINDA
Tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 3 ton 747 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.