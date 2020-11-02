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    Kırklareli'de 3 ton 747 litre sahte içki ele geçirildi

    Kırklareli'de düzenlenen operasyonda 3 ton 747 litre sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 02.11.2020 - 14:48
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    Kırklareli'de 3 ton 747 litre sahte içki ele geçirildi

     

    Kırklareli'de İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Koyunbaba ile Kızılcıkdere köylerinde sahte içki üretilip, piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    5 KİŞİ GÖZALTINDA

    Tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 3 ton 747 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.


    Kırklareli de 3 ton 747 litre sahte içki ele geçirildi #1


    Kırklareli de 3 ton 747 litre sahte içki ele geçirildi #2

    Kırklareli de 3 ton 747 litre sahte içki ele geçirildi #3

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