Kırklareli'de ablasının HES kodu ile seyahat etti

Ablasının HES kodu ile seyahat eden koronavirüslü genç: "Ben pozitif miyim" diyerek, filyasyonun ne anlama geldiğini sordu.

Ankara'dan Çorum'a giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki trafik kontrol noktasında durduruldu.

Jandarma ekiplerince, koronavirüs ve asayiş denetimleri kapsamında yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı.

Otobüste seyahat eden İsmail Şahin isimli şahsın PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin, durumu fark etmesiyle birlikte İl Salgın Denetim Merkezine bildirdi.

3 BİN 69'AR LİRA PARA CEZASI

Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, İsmail Şahin ile HES kodunu kullandığı ablası Zeynep Şahin'e 3 bin 69'ar lira idari para cezası uyguladı.

"BEN POZİTİF MİYİM"

Ablasının HES kodu ile otobüste seyahat eden İsmail Şahin, "Ablama mesaj attım. Abla bana bilet al dedim. 'Tamam ben alayım' dedi. Belge almaya gerek var mı dedim. O hiç bir şey sormadı, bir şeyden de haber yok zaten. 'Ben hallederim' dedi. Ondan sonra bileti aldı. Ablamın zaten hiçbir şeyden haberi yok" dedi.