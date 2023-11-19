Kırklareli'de kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı

AA
Kış yüzünü göstermeye başladı...
Kırklareli'de dün gece başlayan kar yağışı, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinin yüksek kesimleriyle Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.
Ekipler çalışmalarını sürdürüyor
İl Özel İdaresi ve Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
25 köy yolu kapandı
Kar yağışı nedeniyle merkezde 7, Demirköy'de 11 ve Kofçaz'da 7 olmak üzere 25 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, kapanan yolları açmak çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış