Kırklareli'de kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı Yurt genelinde fırtına ve kar yağışı etkili oluyor. Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

AA

Kış yüzünü göstermeye başladı...

Kırklareli'de dün gece başlayan kar yağışı, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinin yüksek kesimleriyle Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Ekipler çalışmalarını sürdürüyor

İl Özel İdaresi ve Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

25 köy yolu kapandı

Kar yağışı nedeniyle merkezde 7, Demirköy'de 11 ve Kofçaz'da 7 olmak üzere 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapanan yolları açmak çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)