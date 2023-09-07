Kırklareli'de selde kayıp kişinin cansız bedenine ulaşıldı Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde selde kaybolan Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedenine ulaşıldı.

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ensonhaber.com

Türkiye yeniden sel felaketleriyle mücadele ediyor...

Yaz aylarında kavurucu sıcakların etkisiyle yangınlarla mücadele edilirken son günlerde sel felaketleri can alıyor.

Kırklareli de sel felaketine teslim oldu.

Bugün 3'üncü güne girilen sel olayında Demirköy ve İğneada ilçeleri için yapılan uyarıların ardından bölge halkı şiddetli yağışla karşılaştı.

1 kişiyi arama çalışmaları sürdürüldü

Derelerin taşmasıyla su baskınlarının yaşandığı kentte bungalov tatil tesisindeki evler de suya kapıldı.

Felakette 5 kişi hayatını kaybederken 1 kişi için de arama çalışmalarına devam edildi.

Askeri birlikler, AFAD, polis, jandarma, UMKE ve çeşitli kurtarma ekipleri, arama köpeklerinin desteğiyle 53 yaşındaki kayıp Ahmet Baki Şimşek'i aradı.

Can kaybı 6'ya yükseldi

Ekiplerin çalışmalarının ardından üzücü bir haber geldi.

Aracının bulunduğu alanda arama çalışmaları yapılan Şimşek'in cansız bedeni, ekiplerce bulundu.

Şimşek'in cansız bedenine ulaşılırken can kaybı sayısı 6'ya yükseldi.

Selde aranan son kişi bulundu

Ahmet Baki Şimşek'in kayıp olarak aranan son kişi olduğu belirtildi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde önceki gün selin ardından haber alınamayan 12 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmış, ormanda mahsur kalanlardan 6'sı kurtarılmıştı.

Kayıp 6 kişiden Rahile Şimşek ve Suna Duman'ın cesedine önceki gün, Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar'ın cansız bedenine dün ulaşılmıştı.