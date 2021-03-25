Kırklareli'de vaka sayılarında artış yaşandığını belirten Vali Osman Bilgin, bu kapsamda sosyal medyada maskesiz ve sosyal mesafe kuralına uymayarak görüntü verenlere işlem yapılacağını açıkladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, il genelinde koronavirüs vakalarının bir ay öncesine göre 4-5 kat arttığını belirterek herkesin tedbirlere en üst düzeyde uyması çağrısında bulundu.

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesi gerektiğini anlatan Bilgin, bu sürecin topyekûn mücadele ile aşılabileceğini kaydetti.

"TEDBİR ALMADIĞIMIZ SÜRECE VAKALAR ARTACAK"

Vali Bilgin, "İstirham ediyorum, maske, mesafe ve temizlik kurallarına en yüksek düzeyde dikkat edelim. Bu birinci kuralımız olsun. İkinci olarak ev ve komşu ziyaretlerini kesinlikle yapmayalım. Özellikle mutasyonlu virüsün artışıyla birlikte üçüncü dalgayı yaşıyoruz. Bu şunu gösteriyor, tedbir almadığımız sürece bu vakalar artacak." dedi.

Kırklareli'de sosyal medyada maskesiz görüntü verenlere işlem yapılacak VİDEO

"SOSYAL MEDYADAN MASKESİZ GÖRÜNTÜ VERENLERE İŞLEM YAPILACAK"

Kentte kafe ve restoranları yeniden kapatmak istemediklerini, bu nedenle tedbirleri artıracaklarını ifade eden Bilgin, "Kafe ve restoranları tekrar kapatmak istemiyoruz. Bazen şunu görüyorum, bazı kamu kurum temsilcilerinin ya da siyasi parti temsilcilerinin ziyaretlerinde maske takmadığını görüyorum. Tekrar uyarıyorum, bundan sonra sosyal medya hesabından maskesiz görüntü veren ve sosyal mesafeyi ihlal eden herkese işlem tesis edeceğimizi belirtmek istiyorum. Bu sadece bireysel değil toplumsal sağlık açısından risk oluşturmakta. Özellikle bizlerin başta vali olmak üzere, belediye başkanları, kaymakam arkadaşlarım, kamu, kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcilerinin örnek olması gerektiğini iletmek istiyorum. Bu manada herkes duyarlılığını en üst seviyede göstersin. 'Bana bir şey olmaz' mantığını bırakalım." diye konuştu.