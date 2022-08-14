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    Kırklareli'den Afganistan'a 227 kaçak göçmen gönderildi

    Yurt genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında 227 Afganistan uyruklu kaçak göçmen tespit edildi. Göçmenler İstanbul Havalimanı'na götürülerek charter seferiyle Afganistan'a gönderildi.
    • 14.08.2022 - 17:33
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    Kırklareli'den Afganistan'a 227 kaçak göçmen gönderildi

    Yasa dışı yollarla ülkeye giren göçmenlere yönelik denetimler sürüyor.

    Ülke genelinde yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen kaçak göçmenler ülkelerine gönderilmeye devam ediyor.

    Farklı zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde yakalanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine gönderiliyor.

    227 göçmen ülkelerine gönderildi

    Son olarak Türkiye'ye gelen 227 Afganistan uyruklu göçmenler, Kırklareli'de sağlık kontrollerinin ardından otobüslerle İstanbul Havalimanı'na götürüldü.

    DHA'nın aktarımına göre; pasaport işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, charter seferiyle Afganistan'a gönderildi.

    Kırklareli den Afganistan a 227 kaçak göçmen gönderildi #1

    Kırklareli den Afganistan a 227 kaçak göçmen gönderildi #2


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