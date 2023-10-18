Kırklareli'nde 250 öğrenci, Atatürk'ün imzasının koreografisini oluşturdu Kırklareli'nde, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 250 öğrenci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının koreografisini yaptı.

AA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanacak.

Dev Türk bayrağı açıldı

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında, Atatürk Stadyumu'nda Türk bayrağı açıldı.

Atatürk'ün imzasını attılar

Daha sonra öğrenciler, Atatürk'ün imzasının koreografisini oluşturdu. Koreografi drone ile görüntülendi.

"Mutlu ve gururluyum"

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Efe Türkan, böyle bir çalışmada yer aldığı için heyecanlı ve gururlu olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in 100. yılının kentte coşkuyla kutlandığını belirten Türkan, "Cumhuriyet benim için mutluluğu, özgürlüğü ve gururu temsil ediyor." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)