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    Kırklareli'nde 35 kaçak göçmen yakalandı

    Yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 35 düzensiz göçmen, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
    • 29.08.2022 - 17:11
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 17:13
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    Kırklareli'nde 35 kaçak göçmen yakalandı

    Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisine ulaştı.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bu ihbar üzerine harekete geçti.

    Ekipler, 4 ayrı bölgede yaptığı araştırmada 9 araçta Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

    9 şüpheli gözaltına alındı

    Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.H, E.Ö.Y. ve Ö.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

    Göçmenler geri gönderilecek

    AA'nın haberine göre; Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    Kırklareli nde 35 kaçak göçmen yakalandı #1


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