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- Kırklareli'nde 35 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde 35 kaçak göçmen yakalandı
Yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 35 düzensiz göçmen, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
- 29.08.2022 - 17:11
- Güncelleme : 29.08.2022 - 17:13
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisine ulaştı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bu ihbar üzerine harekete geçti.
Ekipler, 4 ayrı bölgede yaptığı araştırmada 9 araçta Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmeni yakaladı.
9 şüpheli gözaltına alındı
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.H, E.Ö.Y. ve Ö.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Göçmenler geri gönderilecek
AA'nın haberine göre; Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.