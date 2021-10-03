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Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

Polis ekipleri, cami avlusunda 7 Pakistan ve Afganistan uyruklu olduğunu tespit etti. Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.