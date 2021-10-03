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    Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

    Polis ekipleri, cami avlusunda 7 Pakistan ve Afganistan uyruklu olduğunu tespit etti. Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
    • AA
    • 03.10.2021 - 10:19
    • Güncelleme : 03.10.2021 - 10:57
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    Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

    Yurda yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerle mücadele sürüyor.

    Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hızırbey Camisi'nin avlusunda göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

    GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİLER

    Ekipler, Pakistan ve Afganistan uyruklu 7 kişiyi yakaladı.

    Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı ViDEO

    Kırklareli nde 7 düzensiz göçmen yakalandı #1

    Kırklareli nde 7 düzensiz göçmen yakalandı #2

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