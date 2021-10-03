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- Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
Polis ekipleri, cami avlusunda 7 Pakistan ve Afganistan uyruklu olduğunu tespit etti. Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
- AA
- 03.10.2021 - 10:19
- Güncelleme : 03.10.2021 - 10:57
Yurda yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerle mücadele sürüyor.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hızırbey Camisi'nin avlusunda göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİLER
Ekipler, Pakistan ve Afganistan uyruklu 7 kişiyi yakaladı.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı ViDEO