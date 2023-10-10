Kırklareli'nde barajların su seviyesi düştü! Çağlayan Köprüsü gün yüzüne çıktı... Kentte içme suyunu sağlayan barajın su seviyesinin düşmesinin ardından Çağlayan Köprüsü gün yüzüne çıktı. Barajın su seviyesi yüzde 14 olarak kaydedildi.

İHA

Yurt genelinde yaz sıcaklıkları hakim oldu...

Mevsim normalleri üzerinde devam eden hava durumu birçok göl ve barajda kuraklığa sebep oldu.

Sıcaklardan etkilenen bir kent de Kırklareli oldu.

Balkan köylerine ulaşımı sağlayan ve köylülerin değirmene gitmek için kullandığı Çağlayan Köprüsü, 1996 tarihinde DSİ tarafından Kırklareli Barajı'nın yapılmasıyla sular altında kaldı.

Eski değirmen gün yüzüne çıktı

Son yılda yaşanan kuraklık sebebiyle su yüzüne çıkan Çağlayan Köprüsü, köylülerin yolunu kısaltmaya başladı.

Eski tarihlerde bir değirmen olarak da bilinen 90'lı yılların Çağlayan'ı, gün yüzüne çıkması ile birlikte büyük ilgi odağı oldu.

Baraj doluluğu yüzde 14'e düştü

Ortaya çıkan Çağlayan Köprüsü'nü görmeye gelen vatandaşlar, geçmişte bu köprü sayesinde Kırklareli’ne ulaşım sağladıklarını söyledi.

Öte yandan, DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’daki 14 barajın doluluk oranının 34’lere düştüğü belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)