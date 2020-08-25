Dolar
7.4043
0.3619%
Euro
8.7639
0.7588%
Altın
1924.45
-0.2182%
Borsa
1096.09
-1.1141%
G. Altın
456.379
-0.3169%
Bitcoin
84673.23
-3.0402%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Kırklareli'nde düğünde istek şarkı kavgası

    Kırklareli’nin Vize ilçesinde gerçekleştirilen bir düğünde istek şarkı nedeniyle kavga çıktı. İki grup arasında gerçekleşen kavgada sandalyeler havada uçuştu.
    • İHA
    • 25.08.2020 - 16:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kırklareli'nde düğünde istek şarkı kavgası

    Kırklareli’nin Vize ilçesinde bir düğünde meydana gelen olayda, iddiaya göre, düğüne katılan iki grup arasında istek şarkı nedeniyle tartışma çıktı.

    ŞAŞIRTAN İSTEK ŞARKI KAVGASI...

    Düğünde davetliler arasında kendi istedikleri şarkının çalınmaması nedeniyle tartışma büyüdü.

    Tartışmanın büyümesiyle birlikte iki grup birbirine girdi. Sandalyelerin havada uçuştuğu düğün bir anda savaş alanına döndü.

    Kırklareli nde düğünde istek şarkı kavgası #1

    Kırklareli nde düğünde istek şarkı kavgası #2

    Kırklareli nde düğünde istek şarkı kavgası #3

    Kırklareli nde düğünde istek şarkı kavgası #4

    Görüş Bildir