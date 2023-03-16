Kırklareli'de göçmen operasyonu! Kaçak göçmenler yakalandı Yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 46 kaçak göçmen yakalanırken organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Türkiye'de kaçak göçmenle mücadele hız kesmeden devam ediyor...

Ülke içerisinde huzursuzluğa izin vermeyen ekipler sınır kapısından geçit vermiyor.

Öte yandan ülkeye bir türlü girenlere alan bırakılmıyor.

Şüpheli şahıslar kıskıvrak yakalanıyor.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde uygulama yaptı.

Bir kaçak yakalandı

Ekipler şüphe üzerine bir araç durdurdu.

Durdurulan aracın şoförlüğünü yapan C.Ş. isimli şahsın, yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan kaçak göçmenlere öncülük yaptığı tespit edildi.

46 göçmen yakalandı

Jandarma ekipleri ayrıca 2 aracı daha durdurdu. Durdurulan araçlarda yapılan aramada 46 kaçak göçmen yakalandı.

1 şüpheli tutuklandı

Olaylarda kullanılan 3 araca el konulurken kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.