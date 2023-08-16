Kırklareli’nde kaçak göçmen hareketliliği: 15 kişi yakalandı Yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 15 kaçak göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.

İHA

Güvenlik güçleri, yasa dışı geçişlere geçit vermiyor.

Bu kapsamda göçmen kaçakçıları ve kaçak göçmenler tek tek tespit ediliyor.

Son olarak göçmen hareketliliği Kırklareli'nde yaşandı.

15 kaçak göçmen enselendi

Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenleri olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti.

Bölgede çalışma yapan ekipler, araştırma sonucu Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler geri gönderme merkezinde

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.