Kırklareli’nde kaçak göçmen hareketliliği: 15 kişi yakalandı

İHA
Güvenlik güçleri, yasa dışı geçişlere geçit vermiyor.
Bu kapsamda göçmen kaçakçıları ve kaçak göçmenler tek tek tespit ediliyor.
Son olarak göçmen hareketliliği Kırklareli'nde yaşandı.
15 kaçak göçmen enselendi
Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenleri olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti.
Bölgede çalışma yapan ekipler, araştırma sonucu Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 kaçak göçmeni yakaladı.
Kaçak göçmenler geri gönderme merkezinde
Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.