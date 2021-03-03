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- Kırklareli'nde maskeye dolanan karganın yardımına itfaiye yetişti
Kırklareli'nde maskeye dolanan karganın yardımına itfaiye yetişti
Ayakları maskeye dolandığı için ağaçta mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.
- AA
- 03.03.2021 - 21:27
- Güncelleme : 03.03.2021 - 21:28
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Kazım Dirik Mahallesi Eczacı Mahmut Tunca Caddesi'nde vatandaşlar, ağaçtaki karganın maskenin ipine dolanarak mahsur kaldığını fark etti.
Vatandaşlar durumu Pehlivanköy Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
İTFAİYE KURTARDI
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kargayı ağaçtan aldı. Ayaklarına takılan maskeden kurtarılan karga, yeniden doğaya salındı.
Kırklareli'nde maskeye dolanan karganın yardımına itfaiye yetişti VİDEO