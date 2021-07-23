Kırklareli'nde sahil kasabasına 50 bin kişi geldi

Kırklareli'nin Kıyıköy'ündeki sahil kasabası, tatilcilerin ilgi odağı olması üzerine 2 bin olan nüfusu bir anda 50 bine ulaştı.

Bayram tatiliyle beraber tatil yerlerinde yoğunluk artmaya başladı. Soluğu sahil kasabalarında alan vatandaşlar, Kırklareli'nin Kıyıköy beldesine akın etti. 2 bin 77 kişi olan ilçenin nüfusu yaklaşık 50 bini buldu, otel ve pansiyonlarda da yer kalmadı.

DİĞER TATİL YERLERİ ÖNERİLDİ Beldeye özellikle İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne gibi çevre illerden vatandaşlar geldi. Sahillerin dolup taştığı Kıyıköy'de Belediye Başkanı Ender Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan diğer tatil beldelerini tercih etmelerini istedi.

Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, beldede özellikle gıda tedarik zincirinde sıkıntı yaşadıklarını belirttiği paylaşımında, "Beldemizde oluşan aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kaldığından, Kıyıköy'ü ziyaret etmek isteyen misafirlerimizin diğer tatil beldelerini tercih etmeleri önemli rica olunur" dedi.

"HERKESE TAVSİYE EDERİM" İstanbul’dan arkadaşlarıyla Kıyıköy’e gelen Çağla Kurt, kalabalığa rağmen bölgeyi çok sevdikleri için her yıl geldiklerini dile getirerek, “Güzel bir yer, her yıl geliyorum. Herkese tavsiye ederim, kalabalık ama burası için değer” ifadelerini kullandı.