Kırklareli'nde sel felaketi: 2 can kaybı, 4 kişi aranıyor AFAD tarafından yapılan açıklamada, Kırklareli'deki selde 6 kişi kurtarılırken 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Kayıp 4 kişi ise aranıyor.

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İHA

Kırklareli sele teslim oldu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde sağanak, derelerin taşması ve su baskınlarına neden oldu.

İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın dolayısıyla sürüklendi.

Ekipler sevk edildi

Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edildi.

Ekipler tesiste kalan bazı tatilcilerden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.

Konuyla ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı 6 kişinin ise kurtarıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre kayıp 4 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor.

Demirköy-İğneada karayolu ulaşıma kapandı

Değirmen Deresi'nden taşan sular Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan karayolunu kapladı, yol bir süre ulaşıma kapandı.

İş makinesi selin ortasında kaldı

Bölgede yol ve köprü çalışması yapan kara yollarına bağlı bir iş makinesi akıntının ortasında kaldı.

Suyun yükseldiğini gören operatör öncesinde araçtan çıkarak sele kapılmaktan kurtuldu.

Sağanak nedeniyle İğneada beldesinde su baskınlarının yaşandığı, bazı evler ve çiftlikleri su bastığı belirtildi.

AFAD Başkanı bölgeye gitti

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, bölgedeki çalışmaları koordine etmek üzere Kırklareli'ne gitti.

Çanakkale'yi de sel vurdu

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğünün 'kuvvetli yağış' uyarısının ardından Ezine ilçesi Tavaklı köyü Tavaklı İskelesi mevkisinde sağanak nedeniyle Elik Kuyu Deresi taştı.

Dereden taşan sular nedeniyle Geyikli-Ayvacık yolu sular altında kaldı. Önlem alan jandarma ekipleri yolu ulaşıma kapattı. Karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Belediye ve karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.