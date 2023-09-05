Kırklareli'de şiddetli sağanak taşkına yol açtı: 2 kişi kurtarıldı Karadeniz'e kıyısı bulunan kentte sağanak yağışların ardından, su baskınları ve dere taşkınlarında taşkınlar oluştu. Öte yandan Demirköy ilçesindeki ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi kurtarılırken 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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AA

Kavurucu sıcakların ardından yurtta belli noktalarda sağanak yağışlar etkisini gösteriyor.

Sıcakların devam etmesiyle birlikte mevsim normalleri üzerinde etkisini gösteren sağanak yağışlar taşkınlara neden oluyor.

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde de sağanak yağış etkisini gösterdi.

Bölgede mevsim üzerinde etkisini gösteren yağışlar Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolunun üzerinden akmaya başladı.

İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın dolayısıyla sürüklendi.

Yol trafiğe kapatıldı

Asfaltın bazı bölümlerine zarar veren taşkın nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Taşkın, arazilere yayılmaya devam ediyor.

Hava sıcaklığının 17 derece olduğu bölgede kuvvetli sağanakların yarına kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

Kırklareli'de sağanak yağış taşkınlara sebep oldu - FOTO GALERİ

2 kişi kurtarıldı

Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edildi.

Ekipler, tesiste kalan bazı tatilcilerden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.

Bölgede ormanda mahsur kalan 2 kişi, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

5 kişi aranıyor

Öte yandan turistik bölgede bulunan 1'i çocuk 5 kişiden ise haber alınamıyor.

Ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.

Sağanak yarına kadar sürecek

Kırklareli Valisi Birol Ekici de bölgeye gelerek devam eden çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Edirne'de de zaman zaman sağanak şiddetini artırıyor.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte yağışın akşam saatlerine dek süreceği ön görülüyor.