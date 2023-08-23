Kırklareli'nde yola fırlayan köpek nedeniyle kaza: 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Başıboş sokak köpekleri nedeniyle yaşanan kazalar can almaya devam ediyor.
Kırklareli'nde Lüleburgaz’ın Turgutbey köyü girişinde bulunan dere üzerindeki köprüde Mehmet Bozkurt’un kullandığı 31 EN 068 plakalı otomobil, yola çıkan bir köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.
Yola fırlayan köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Kontrolden çıkan otomobil, köprünün demir korkuluklarına çarptı.
Kazada, ön koltukta annesi Nevin Bozkurt’un kucağında bulunan Dolunay Bozkurt, ağır yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük Dolunay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
3 yaşındaki çocukları hayata veda etti
Kazadan yara almadan kurtulan baba Mehmet Bozkurt ile anne Nevin Bozkurt, büyük üzüntü yaşadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.