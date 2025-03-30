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İHA

Kırklareli'de kent merkezinde zincirleme kaza gerçekleşti.

Cadde üzerinde seyreden iki otomobil ile bir hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

Yaralı daha sonra Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.