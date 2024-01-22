Kırmız ette fiyat artışına önlem! Hayvan ithalatını artık devlet yapacak

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Canlı hayvan ithalatında yeni dönem başlıyor...

2028'e kadar uygulanacak hayvancılık yol haritası hazır.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvan ithalatındaki yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı duyurdu

Bakan İbrahim Yumaklı, bu kapsamda hayvan ithalatıyla ilgili yeni uygulamalara gidileceğini açıkladı.

İthalatı artık devlet yapacak

Yumaklı, hayvan ithalatını özel sektörün değil devletin yapacağını söyledi.

"Al-sat yaparak fiyat yükseltilemeyecek"

Yumaklı, şunları söyledi:

Et ve Süt Kurumu ve birlikler taleplerini bize iletecek. Biz uygun gördüğümüz kadar hayvanı seçerek getireceğiz. Yani artık hayvan ithalatında özel sektör olmayacak. Aşıları yapılmış hayvanların garantisi de biz olacağız. Ayrıca ithal edilen hayvanlar 4 ay boyunca satılamayacak. Böylece al-sat yaparak fiyat yükseltilemeyecek.