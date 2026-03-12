Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 16 suçlu Gürcistan'da yakalandı

Suçlulara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da sürüyor.

İçişleri Bakanalığı bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; kırmızı bültenle aranan 3 suçlu ve ulusal seviyede aranan 13 suçlu yakalandı.

Gürcistan'da düzenlenen ortak operasyonlar ile yakalanan suçluların Türkiye'ye iadeleri için çalışmaların da başlatıldığı bildirildi.

"GÜRCİSTAN'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN ORTAK OPERASYON İLE YAKALANDILAR"

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kırmızı bültenle aradığımız 13, ulusal seviyede aradığımız 3 suçlu Gürcistan Polisiyle düzenlenen ortak operasyonlarda Gürcistan'da yakalandı.



Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve KOM Başkanlıkları ile Gürcistan Polis Teşkilatının katılımıyla; kırmızı bültenle aradığımız (13) R.G., R.C., N.D., R.S., H.Ç., S.E., Y.S., M.A. D.C.B., O.K., O.M., T.F., S.A., ulusal seviyede aradığımız (3) H.A., U.Ö. ve R.S. isimli şahıslar Gürcistan'da gerçekleştirilen ortak operasyonda yakalandı.

"ÜLKEMİZE İADE İŞLEMLERİ DERHAL BAŞLATILDI"

Şahısların, ülkemize iade işlemleri derhal başlatıldı.



Daire Başkanlıklarımızı, Kahraman Polislerimizi, Gürcistan Polis Teşkilatını ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.