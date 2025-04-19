Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan suçlular Gürcistan’dan Türkiye’ye getirildi

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Suçla mücadelede kararlılığını sürdüren güvenlik güçleri, başarılı bir operasyona daha imza attı.

Başarıyla gerçekleştirilen operasyona dair bilgileri İçişleri Bakanlığı kamuoyuyla paylaştı.

ÜÇ ŞAHIS GÜRCİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE İADE EDİLDİ

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. ve R.Ö.Y. ile ulusal seviyede aranan E.Ç. isimli şahıslar Gürcistan’dan Türkiye'ye geri getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; Artvin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; “dolandırıcılık ” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. isimli şahıs, "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.Ö.Y. isimli şahıs, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık ” suçundan ulusal seviyede aranan E.Ç. isimli şahıs, Gürcistan’da yakalandı ve Artvin Sarp Kara Hudut Kapısından Artvin İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince teslim alınarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı.