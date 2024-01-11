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Türkiye'de huzur ve güvenliği bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunanlara geçit yok.

İçişleri Bakanlığı son olarak, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Interpol'ün aradığı 10 suçlu paketlendi

Bu doğrultuda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 10 şahsa yönelik "Kafes-30" Operasyonu düzenlendi.

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 10 şahsın, 6 ülke tarafından arandığı bildirildi.

6 ülke tarafından aranıyorlardı

Operasyona ilişkin detaylar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından paylaşıldı.

Yerlikaya paylaşımında ayrıca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyona 46 ekip ve 117 personelin katıldığını belirtti.

"Devletimizin nefesi suç odaklarının her zaman enselerindedir"

Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını şu ifadelerle anlattı:

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü'nce 46 ekip ve 117 personelin katılımıyla İran, Güney Kore, Suriye, Çin, Özbekistan ve İsviçre tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülteni çıkarılan 10 şahsa düzenlenen Kafes-30 operasyonu kapsamında;



- İsviçre'de dolandırıcılık suçundan Interpol kırmızı bültenle aranan Taiguo Liu,



- İran'da dolandırıcılık suçundan Interpol kırmızı bültenle aranan Paria Ghasemi,



- İran'da kara para aklama suçundan Interpol kırmızı bültenle aranan Omid Alaghi,



- İran'da dolandırıcılık suçundan Interpol kırmızı bültenle aranan Reza Fakhr Attar,



- İran'da dolandırıcılık suçundan Interpol kırmızı bültenle aranan Edris Moradi,



- Güney Kore'de kumar suçundan Interpol kırmızı bültenle aranan Tae Yong Sung,



- Suriye'de göçmen kaçakçılığı suçundan Interpol kırmızı bültenle aranan Ali Abouyeg,



- Çin'de göçmen kaçakçılığı suçundan Interpol kırmızı bültenle aranan Xın An,



- Özbekistan'da insan kaçakçılığı suçundan Interpol kırmızı bültenle aranan Dilnoza Umarova,



- Özbekistan'da insan ticareti suçundan Interpol kırmızı bültenle aranan Mavluda Ulmasova yakalandı.



Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle...



Devletimizin nefesi terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edecektir.