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    Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist, Suriye sınırında yakalandı

    Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birlikleri, kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi teröristi yurda girmeye çalışırken Suriye sınırında yakaladı.
    • AA
    • 15.01.2021 - 10:49
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 11:19
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    Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist, Suriye sınırında yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kilis'teki Alsancak Hudut Karakol sorumluluk sahasında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan bir kişi tespit edildi.

    KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

    Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerince yakalanan Özbekistan uyruklu A.R.S'nin DEAŞ üyesi olduğu, kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

    Teröristin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemleri devam ediyor.

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